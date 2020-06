in foto: (La Presse)

Sono 9 i nuovi contagi nel Lazio, di cui 7 a Roma città e comunque tutti compresi all'interno dell'area metropolitana. Le Asl delle Altre province non registrano invece positivi, né decessi. Uno il nuovo positivo riconducibile al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana, che raggiunge in totale 112 casi e 5 decessi e nei confronti del quale la procura ha aperto un'inchiesta. Si tratta nello specifico di un contagio esterno alla struttura ed è riferito alla Asl Roma 3. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3 decessi e 169 guariti. Questi i dati diramati dalla Regione Lazio martedì 16 giugno al termine del quotidiano confronto tra l'assessorato regionale alla Sanità, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. "In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti" ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, parlando della situazione dell'Irccs San Raffaele Pisana. I tamponi effettuati da inizio emergenza hanno superato le 300 mila unità.

Gli aggiornamenti sui contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 4 nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2: Non si registrano nuovi casi positivi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3: 3 nuovi casi positivi di cui uno riferibile al cluster dell’Irccs San Raffaele. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5: 2 nuovi casi positivi;

Asl Roma 6: Non si registrano nuovi casi positivi. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Latina: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.