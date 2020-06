in foto: La Presse

Sono 115 i pazienti ricoverati presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Tra questi, 46 sono casi accertati di coronavirus, dei quali 35 positivi al tampone. Sei pazienti, più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sessantanove persone, sospettate di aver contratto il virus, sono state sottoposte ad indagini e sono in attesa dei risultati dei test. Questi i dati riportati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, lunedì 22 giugno. Nel dettaglio, si tratta di 5 ricoveri in più rispetto a ieri e a due pazienti in più entrate in terapia intensiva, che necessitano di supporto respiratorio. L'Istituto nazionale di Malattie Infettive rende inoltre noto che stamattina sono 482 i pazienti positivi al Covid, ma asintomatici o con sintomi lievi dimessi dal centro. Alcuni hanno fatto ritorno presso le proprie abitazioni, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione, mentre altri sono stati trasferiti presso altre strutture del territorio adibite all'osservazione.

Nel Lazio ieri 8 contagi e nessun morto

Ieri sono stati 8 i contagi di coronavirus registrati nel Lazio, tutti tra Roma e provincia, mentre non c'è stato alcun decesso. Due dei positivi, asintomatici, sono stati individuati grazie ai test sierologici. Quattro dei casi accertati sono riconducibili all'Istituto religioso Teresianum di Roma, divenuto nuovo focolaio. Si tratta di tre seminaristi e un amministrativo. Dopo i due cluster ormai chiusi dell'Irccs San Raffaele Pisana e del palazzo alla Garbatella, ieri l'edificio è stato messo in quarantena e sono in corso i test. Nelle Asl di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti non si sono registrati nuovi contagi né decessi.