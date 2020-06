in foto: Immagine di repertorio

Oggi nel Lazio si registrano otto nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus, mentre i decessi di pazienti malati di Covid-19 sono stati pari a zero nelle ultime 24 ore. I nuovi casi si concentrano tutti a Roma e provincia, mentre nessun nuovo caso è stato registrato dalle Asl di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti. Dei nuovi contagi 2 sono stati individuati grazie ai test seriologici essendo asintomatici: positivi agli anticorpi sono stati sottoposti al tampone. Ieri i casi positivi erano stati 14, 4 riferibili al cluster del San Raffaele Pisana e 4 invece sono casi di cittadini provenienti dall'estero o da altre zone dell'Italia.

Nuovo focolaio di coronavirus in un istituto religioso di Roma

Altri quattro casi positivi provengono tutti dall'Istituto religioso Teresianum di Roma: sono tre seminaristi e un amministrativo. Un nuovo focolaio dunque che per evitare l'aumento dei contagi è stato posto in isolamento che è stato posto in sorveglianza sanitaria. "Si sta procedendo al trasferimento dei casi positivi. Si richiede la massima collaborazione e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Asl", fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Coronavirus: la situazione Asl per Asl

Asl Roma 1: 3 nuovi casi positivi di cui 2 asintomatici individuati con test sierologico. 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2: Non si registrano nuovi casi positivi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi riferiti all'istituto religioso Teresianum;

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo;

Asl Roma 6: Non si registrano nuovi casi positivi. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani il laboratorio entra nella rete Coronet;

Asl di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 29 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliero – Universitaria Sant’Andrea: Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I :29 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata: 7 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli: 47 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus;

Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO; Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico: Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: Al Centro Covid di Palidoro rimane ricoverato solo 1 paziente, dimessi ieri 1 bambino con la mamma.