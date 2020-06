Sono 14 i nuovi contagi nel Lazio, di cui 12 a Roma città, 13 tra Capitale e area metropolitana e uno proveniente dalla Asl di Latina. Quattordici i guariti nelle ultime 24 ore, un decesso. Tra i positivi, 4 sono riconducibili a una coda del focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana, dove sono stati svolti altri 430 tamponi tra pazienti e personale sanitario della struttura e che raggiunge ad oggi 118 casi accertati e 6 decessi correlati. Quattro casi, già isolati, sono di importazione, di persone che provengono da Egitto e Brasile, da Bergamo e dal Piemonte, tutti si trovano in sorveglianza domiciliare. Questi i dati emersi al termine del consueto confronto tra assessorato regionale alla Sanità, direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sll'emergenza coronavirus. "Non dobbiamo abbassare la guardia – ha commentato Alessio D'Amato – i servizi di contac tracing stanno svolgendo un lavoro importante e straordinario".

Gli aggiornamenti sui contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 4 nuovi casi positivi di cui uno con link della Regione Piemonte, morta una donna di 67 anni;

Asl Roma 2: 2 nuovi casi positivi di cui uno di ritorno dal Brasile. Tutti in sorveglianza sanitaria. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3: 6 nuovi casi positivi di cui 4 riferibili al cluster dell’Irccs San Raffaele Pisana, dove si sono eseguiti altri 430 tamponi per la seconda volta; uno è una donna rientrata da Bergamo;

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 6: 1 nuovo caso positivo;

Asl di Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi, né decessi;

Asl di Latina: 1 nuovo caso positivo, si tratta di un ragazzo rientrato dall’Egitto via Milano;

Asl di Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi né decessi;

Asl di Viterbo: Non si registrano nuovi casi positivi.

Policlinico Umberto I: 28 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata: 7 pazienti ricoverati di cui. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli: 47 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: ricoverati un bambino con la mamma.