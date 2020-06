in foto: (La Presse)

È stato diramato poco fa dalla direzione sanitaria dell'istituto, il bollettino quotidiano dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, punto di riferimento nella capitale e a livello nazionale nell'affrontare l'emergenza coronavirus. All'interno dell'istituto specializzato in malattie infettive ci sono al momento ricoverati 114 pazienti. Di questi sono 47 i pazienti risultati positivi al tampone per il Covid-19, di cui 4 in condizioni più gravi si trovano ricoverati in terapia intensiva necessitando del supporto respiratorio meccani. Sono invece 67 i pazienti in attesa del risultato delle indagini per la ricerca del virus. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 487", conclude la nota.

Coronavirus: la situazione dei contagi a Roma e nel Lazio

A ieri i pazienti positivi nel Lazio erano 886. Di questi 184 si trovano ricoverati in ospedale e 16 si trovano in terapia intensiva. In tutto i morti nel Lazio hanno raggiunto quota 832 e i guariti 6315. In tutto i casi conclamati di contagio nel Lazio sono stati 8033. Ieri i nuovi casi registrati sono stati 8, tre dei quali riferibili a un contagio familiare derivato dal focolaio del San Raffaele Pisana dove i casi sono ormai 122 tra pazienti, personale sanitario e familiari. Sembra invece sotto controllo il cluster dell'istituto religioso Teresanium dove si è registrato solo un altro caso di contagio. L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha lanciato un nuovo appello "affinché vengano sempre rispettate le misure di prevenzione per evitare la ripresa dei contagi".