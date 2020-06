in foto: Coronavirus nel Lazio

Nel Lazio oggi, martedì 23 giugno, sono stati diagnosticati 8 nuovi casi positivi a Covid-19 e 2 morti. Nelle province anche nelle ultime 24 ore, come ieri, non sono stati registrati contagi. Continua inoltre a calare il numero delle terapie intensive, 7 in meno di ieri (in tutto sono 16 i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della regione). Tre dei nuovi casi di oggi sono riferibili tutti al focolaio del San Raffaele Pisana, ma comunque si tratta di una famiglia esterna alla struttura e in particolare i parenti di un infermiere trovato positivo e posto in isolamento domiciliare. "Ad oggi effettuati oltre 5 mila test per il controllo del focolaio del San Raffaele che raggiunge un dato complessivo di 122 casi positivi. Sono stati effettuati i secondi tamponi presso lo stabile di piazza Pecile (Garbatella) sono tutti negativi il cluster è chiuso. Un caso odierno è riferito all’Istituto religioso Teresianum a Roma ed è stato posto in sorveglianza sanitaria", ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

D'Amato: "Rispettare misure di prevenzione per evitare la ripresa dei contagi"

L'assessore, nonostante i numeri positivi per quanto riguarda l'andamento dei contagi nel Lazio, ha voluto lanciare un appello "affinché vengano sempre rispettate le misure di prevenzione per evitare la ripresa dei contagi". L'ultimo dato comunicato dalla Regione è quello dei guariti, più 65 nelle ultime ventiquattro ore, che diventano complessivamente 6.315 dall'inizio dell'emergenza coronavirus.