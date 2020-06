L'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ha da poco emesso il bollettino odierno per aggiornare sulla situazione all'interno della struttura specializzata in malattie infettive, e punto di riferimento nella capitale e a livello nazionale per la lotta al coronavirus. La direzione ha reso noto come al momento i pazienti ricoverati sono in tutto 110, tra i pazienti positivi, quelli negativizzati che stanno svolgendo la riabilitazione e chi è in attesa dei risultati della diagnosi. I pazienti attualmente positivi al Covid-19 sono 35, di questi 4 sono in condizioni più gravi e si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva, necessitando di un supporto meccanico per la respirazione. Sono 11 i pazienti in attesa di essere dimessi e non più positivi al coronavirus anche se ancora non guariti del tutto, mentre sono 64 quelli sottoposti a indagini. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 482", conclude la nota dello Spallanzani.

Ieri a Roma e nel Lazio 14 positivi al coronavirus

Nella giornata di ieri sono stati 14 i casi di nuovi contagi registrati dalla Regione Lazio. Di questi quattro pazienti risultavano provenire due altre zone d'Italia (Bergamo e Piemonte), e due dall'estero (Brasile ed Egitto). In tutto nel Lazio a ieri erano 987 i casi positivi di Covid-19. Di cui 701 in isolamento domiciliare, 247 ricoverati non in terapia intensiva, e 39 in terapia intensiva. Il totale dei pazienti deceduto ha raggiunto quota 827 mentre 6195 sono le persone guarite.