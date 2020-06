Sono 33 i pazienti attualmente positivi al coronavirus ricoverati nell'Istituto nazionale di Malattie Infettive di Roma. Tra questi, 4, più gravi, si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio, grazie ai macchinari. In tutto sono 84 le persone riconducibili al Covid-19 all'interno della struttura. Cinquantuno, sospettate di aver contratto il virus, sono state sottoposte ai test e sono in attesa dei risultati degli esami. Questi i dati diffusi dal bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, giovedì 11 giugno. L'Inmi rende inoltre noto che stamattina sono stati dimessi 472 pazienti asintomatici o con sintomi lievi, che non necessitano dunque, di ricovero ospedaliero. Alcuni hanno fatto ritorno presso la propria abitazione, dove restano in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione e comunque, fino a tamponi negativi. Altri sono stati invece trasferiti presso strutture del territorio adibite all'osservazione Covid.

Nel Lazio ieri 18 casi, 17 dal focolaio del San Raffaele

Il bollettino della Regione di ieri ha registrato 18 positivi nel Lazio, dei quali 17 riconducibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana che conta ben 70 contagi e dov'è in corso un'indagine epidemiologica. Come si apprende dall'assessorato infatti tutti i contagi emersi a Roma città sono riferibili al cluster, compresi gli 8 casi accertati nella Asl di Rieti, l'infermiere del Policlinico Umberto I, collegato per un contatto famigliare al focolaio e un paziente risultato anch'esso positivo. Si stanno eseguendo test su tutto il personale e pazienti del reparto di Malattie Infettive. Ieri a Guidonia Montecelio un vigile urbano è risultato positivo al coronavirus ed è stata disposta la chiusura degli uffici comunali.