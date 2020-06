in foto: L’Istituto Spallanzani illuminato con i colori della bandiera italiana

I pazienti ricoverati all‘istituto Spallanzani di Roma sono 106 (dati aggiornati ad oggi, 27 giugno). I pazienti positivi al tampone per la ricerca del virus Sars-CoV-2 sono 47, mentre altri 59 sono sottoposti a indagini. I pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva sono 4, mentre i pazienti "dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 490". Così si legge sul bollettino diramato oggi dall'Istituto Spallanzani di Roma.

I contagi nel Lazio

Nel Lazio sono 816 gli attuali casi positivi a Covid-19 (dati aggiornati a ieri, 26 giugno). I pazienti in isolamento domiciliare sono 618, 185 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva. 836 sono i pazienti deceduti e 6412 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8064 casi.

Preoccupa il caso del ristorante di Fiumicino

Preoccupa un nuovo cluster di contagi a Fiumicino. Ieri un lavoratore di un ristorante del paese, di nazionalità del Bangladesh, è risultato positivo a Covid-19. Per questo la Asl Roma 3 ha avviato un'indagine epidemiologica e ha disposto la chiusura del locale. Tutti i clienti e tutti i dipendenti dovranno essere richiamati per fare un test presso il drive-in di Casal Bernocchi. "Voglio rivolgere l'invito a tutti i ristoratori al rispetto dell'ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico. Tale disposizione in questa circostanza è fondamentale per il tracciamento dei contatti", ha ricordato l'assessore D'Amato.

Oggi la Asl ha disposto la chiusura di un secondo ristorante a causa della positività del titolare (che è anche proprietario del primo ristorante). Dei 400 tamponi eseguiti ieri al drive-in di Casal Bernocchi, 8 sono risultati positivi. Si tratta dei due titolari del locale, due dipendenti e quattro conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato ieri allo Spallanzani, fa sapere la Regione Lazio.