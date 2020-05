in foto: Spallanzani, Roma

Sono 104 i pazienti ricoverati all'Istituto nazionale di Malattie Infettive di Roma, riconducibili al Covid-19. Tra questi, 57 sono risultati positivi al coronavirus, 9, più gravi, si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sottoposte ad indagini per la ricerca del virus 47 persone, in attesa dei risultati. Sono 436 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi che hanno contratto la malattia, dimessi stamattina dal centro Covid. Alcuni hanno fatto ritorno alla propria abitazione, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare, senza poter uscire fino a completa guarigione. Altri sono stati trasferiti presso altre strutture del territorio adibite all'emergenza.

Vaia (Spallanzani): "Roma salva anche grazie ai cittadini"

"Roma e il Lazio sono salve grazie alle interconnessioni tra cittadini, professionisti della comunicazione e il grande lavoro degli operatori sanitari" ha detto Francesco Vaia all'Adnkronos Salute. Il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma sulla possibilità di arrivare presto a ‘zero' nuovi ricoveri ha risposto che "l'ultimo paziente chiuderà la porta del Covid-Hospital". E ha fatto il punto della situazione da inizio emergenza: "Abbiamo capito tante cose da fine gennaio, giornate che hanno visto il ricovero della coppia di Wuhan – ricorda Vaia – Abbiamo isolato il virus e capito quale era la terapia più giusta per aggredirlo, ora stiamo sperimentando dei farmaci e la terapia del plasma da donatore. Poi c'è il lavoro sul vaccino ‘made in Italy' che stiamo portando avanti".

Nel Lazio ieri il numero più basso di contagi da inizio emergenza

Ieri il bollettino della Regione ha mostrato come nel Lazio si sia registrato il numero più basso di contagi da inizio emergenza, con soli 18 nuovi casi positivi sull'intero territorio, con un trend allo 0,2%. Tra questi, 15 sono riconducibili a Roma, 1 in provincia di Frosinone e 2 in provincia di Viterbo. Nessun nuovo positivo per le province di Rieti e Latina. I morti ieri sono stati 5, 72 i guariti.