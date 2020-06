in foto: (La Presse)

Sono 104 i pazienti ricoverati presso l'Istituto di Malattie Infettive. Tra questi, 45 sono casi accertati di coronavirus, dei quali 34 risultano al momento positivi al tampone, 6, più gravi, che si trovano nel reparto di terapia intensiva, necessitano di supporto respiratorio. Quarantacinque persone, sospettate di aver contratto la malattia, sono state sottoposte ad indagini, per la ricerca del Covid-19 e sono in attesa dei risultati del test. Questi i dati dirmati dal bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, sabato 20 giugno. L'Istituto nazionale di Malattie Infettive rende inoltre noto che sono 482 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi dimessi dal centro, che hanno fatto ritorno presso la propria abitazione, dove resteranno in isolamento domiciliare fino a completa guarigione, mentre altri, sono stati trasferiti a strutture del territorio adibite all'osservazione.

Nel Lazio ieri 9 contagi, 4 i morti e 14 i guariti

Ieri nel Lazio sono stati 9 i contagi registrati, di cui 6 a Roma città, 4 i morti e 14 i guariti. Tra i positivi c'è un ragazzo tornato dal Messico, rilevato dalal Asl Roma 6, mentre uno è riconducibile al focolaio del San Raffaele Pisana. Nessun nuovo caso, né decessi dalle province di Rieti e Frosinone. L'ultimo aggiornamento sui dati complessivi dell'emergenza coronavirus nel Lazio segnalavano 988 attuali casi positivi, di cui 703 persone in isolamento domiciliare, 247 pazienti ricoverati non in terapia intensiva, 38 ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei morti è di 826 mentre le persone guarite sono 6181. In totale sono stati esaminati 7995 casi.