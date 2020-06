in foto: IRCCS San Raffaele Pisana

I casi del focolaio del San Raffaele Pisana di Roma salgono a 114, mentre le morti collegate restano stabili a 6. Oggi tra i nuovi contagi diagnosticati c'è anche un'infermiera dipendente della struttura sanitaria a nord della Capitale. Inoltre, ha fatto sapere l'assessore D'Amato, è stata trovato positivo nella Asl di Viterbo un infermiere "grazie ai test sierologici effettuati sul personale e questo dimostra l'importanza del lavoro svolto per testare, tracciare e trattare".

Proprio a causa del focolaio del San Raffaele indice Rt del Lazio è tornato sopra a 1

Proprio a causa del focolaio del San Raffaele e di quello della Garbatella, oggi entrambi sotto controllo, l'indice Rt (l'indice di trasmissibilità del virus) è tornato sopra la soglia di sicurezza fissata a uno. Un dato atteso, che è stato ufficialmente reso pubblico oggi nel report settimanale sull'andamento del contagio redatto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Il documento, però, fa riferimento alla settimana 8-14 giugno, quando entrambi i focolai romani erano ancora accesi e producevano ogni giorno decine di contagi. In questa settimana presa in esame l'indice Rt del Lazio ha un valore di 1,12, contro lo 0,93 della settimana precedente. L'indagine epidemiologica e il ‘contact tracing' a cura del Seresmi dell'Istituto Spallanzani ha permesso di contenere i due focolai (quello di Garbatella è ormai spento) e già questa settimana sono pochissimi, come dimostrano i dati di oggi, i contagi collegati al cluster del San Raffaele Pisana.