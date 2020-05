Sono 157 i pazienti ricoverati nell'Istituto nazionale di Malattie Infettive, tra queste 103 sono positive al coronavirus mentre 54 sono sottoposte ad accertamenti per la verifica del contagio. Dei pazienti che hanno contratto il virus presenti nella struttura della Capitale in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, 18, più gravi, ricoverati in terapia intensiva, sono attaccati ai macchinari e necessitano di supporto respiratorio. Questi i dati diramati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, domenica 3 maggio. L'Inmi precisa che tali cifre sono dovute al fatto che "nell'ambito della sua flessibilità organizzativa lo Spallanzani è entrato nella fase III, ovvero di accoglienza di pazienti positivi e sospetti, provenienti da tutti i presidi sanitari e sociosanitari del Lazio". Stamattina rende noto il centro sono 390 le persone asintomatiche o con sintomi lievi dimesse presso la propria abitazione o trasferite in altre strutture del territorio, dove resteranno in osservazione fino a completa guarigione.

Trasferiti allo Spallanzani i pazienti della Clinica Latina

I pazienti della ‘Clinica Latina' nuovo focolaio di coronavirus a Roma, sono stati trasferiti all'ospedale Lazzaro Spallanzani. A renderlo noto la Asl Roma 2, che ha comunicato come le procedure si siano concluse nella serata di ieri. "Gli anziani oggi potranno mettersi in contatto con i parenti attraverso delle videotelefonate organizzate dall'Istituto Spallanzani" si legge in una nota. Ora nella struttura del quartiere San Giovanni è in corso un'indagine epidemiologica: secondo le prime informazioni emerse sarebbero state rilevate delle inadempienze nel rispetto dell'ordinanza regionale". Ieri dai tamponi effettuati sono risultati positivi 10 pazienti e 12 operatori.