in foto: Le protezioni improvvisate su molti bus Atac, foto dal gruppo Facebook "Roma Pulita"

Nastri di plastica, elastici e giubbetti catarifrangenti. Da un paio di giorni su molti autobus del trasporto pubblico romano sono apparse barriere fai da te improvvisate dai conducenti per mantenere le distanze di sicurezza dai passeggeri, evitando così quanto per quanto possibile il contagio da nuovo coronovirus. Da ieri a bordo dei mezzi Atac che non hanno una cabina chiusa per gli autisti, questi non apronola porta anteriore e i passeggeri salgono e scendono solo dalla porta centrale e da quella posteriore.

"Il personale di guida, salvo casi di emergenza, non aprirà la porta anteriore delle vetture per le quali non è disponibile l'accesso separato alla cabina guida. Sarà consentito l'utilizzo della porta centrale e/o posteriore. La misura rimarrà operativa fino al termine dell'emergenza sanitaria", ha comunicato l'azienda del trasporto pubblico capitolino.

Rome e il Lazio come tutta l'Italia sono zona rossa

Intanto è stata intensificata l'azione di sanificazione e pulizia di metro e bus, che rimangono in funzione regolarmente anche ora che le misure previste per le zone rosse sono state estese a tutta l'Italia, comprese dunque Roma e il Lazio. Da oggi quindi negozi, ristoranti, locali chiudono alle 18.00, ci si potrà muovere solo per compravate emergenze lavorative e le scuole rimarranno chiuse fino al prossimo 3 aprile. Il nuovo provvedimento del consiglio dei ministri è stato annunciato ieri sera dal premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa.