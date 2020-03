Acea, la società per azioni partecipata dal comune di Roma che si occupa dell'erogazione di acqua e luce, ha deciso di venire incontro ai cittadini colpiti dall'emergenza coronavirus, scegliendo di sospendere il distacco delle utenze e il pagamento delle bollette a chi si trova in una condizione di difficoltà economica. Una decisione arrivata prima che dal Governo siano arrivati specifici provvedimenti in merito.

"Con riferimento all'emergenza coronavirus, in attesa di specifici provvedimenti da parte del Governo e delle Autorità di Regolazione, il Gruppo Acea ha disposto la sospensione delle attività di distacco delle forniture energetiche e del servizio idrico in tutti i territori serviti e rinvia il pagamento delle bollette per i clienti in situazioni di difficoltà economica. – si legge in una nota diramata dall'azienda – Per ogni ulteriore informazione sono a disposizione tutti i canali di contatto riportati all'interno dei siti www.gruppo.acea.it, www.acea.it e www.servizioelettricoroma.it, oltre che le piattaforme digitali MyAcea e l`area clienti del Servizio Elettrico Roma".