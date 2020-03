Riduzione degli autobus e metropolitana chiusa alle 21, diminuzione del trasporto periferico Roma Tpl e del servizio taxi. Sono queste le misure che sta valutando Atac su mandato della sindaca Virginia Raggi al fine di limitare il rischio contagio da coronavirus. La municipalizzata potrebbe far partire a breve il servizio con orario estivo, che prevede 1.060 mezzi su strada a fronte di una flotta di 2mila autobus, e la chiusura della metropolitana alle 21. Il Dpcm del premier Giuseppe Conte non ha bloccato il trasporto pubblico locale e interregionale, sono ancora attivi autobus, metropolitane, tram e ferrovie regionali. Saranno i presidenti delle singole regioni – nel caso del Lazio Nicola Zingaretti – a decidere se sospenderli o meno.

Coronavirus, chiusi Terminal a Ciampino e Fiumicino

Aeroporti di Roma ha annunciato anche la riduzione dell'operatività degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino. Sono molte le compagnie che hanno cancellato i voli da e verso l'Italia, motivo per il quale è stato deciso di chiudere il Terminal 1 di Fiumicino a partire dal 17 marzo, e il terminal dei voli di linea all'aeroporto di Ciampino da sabato 14 marzo. Aeroporti di Roma ha poi specificato che "i terminal passeggeri degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino riprenderanno ad operare regolarmente non appena sarà superata l’attuale fase di emergenza". L’ANSA ha poi rivelato che è in arrivo un decreto del Ministero dei Trasporti che riguarderebbe anche altri aeroporti in tutto il territorio nazionale.