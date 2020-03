A causa dell'allerta coronavirus è stata ridotta l'operatività dello scalo dell'aeroporto di Ciampino. Lo ha annunciato Aeroporti di Roma. Oltre a Ciampino sarà ridimensionato anche lo scalo di Fiumicino. La decisione è stata presa a causa delle numerose cancellazioni dei voli da e per l'Italia annunciata da numerose compagnie aeree. E così, a partire da sabato 14 marzo, sarà chiuso il terminal per i passeggeri dei voli di linea dell'aeroporto di Ciampino. Aeroporti di Roma comunica anche che ‘ Rimarranno invece invariate le attività di Aviazione Generale, quelle degli Enti di Stato e l'aviazione cargo. Le piste di volo dei due scali rimarranno pienamente agibili e non subiranno variazioni operative'. Ciampino tornerà a essere operativo una volta terminata l'emergenza causata dall'aumento di contagi da coronavirus in Italia.

Coronavirus, lockdown Italia: trasporti ancora attivi

Il Dpcm del premier Giuseppe Conte emanato ieri sera ha imposto il lockdown di tutta l'Italia con misure ancora più restrittive di quelle prese lunedì 9 marzo. Non è stato bloccato il trasporto pubblico locale e interregionale, sono ancora attivi autobus, metropolitane, tram e ferrovie regionali. Saranno i presidenti delle singole regioni a decidere autonomamente se fermarli o meno. Allo stesso modo, saranno i ministri dei Trasporti e della Salute a decidere se disporre o meno la riduzione o soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo o marittimo al fine di contenere l'emergenza. Attualmente sono ancora in funzione, e le persone possono spostarsi per motivi di salute, lavoro o necessità.