I primi due casi accertati di coronavirus in Italia sono a Roma. Si tratta della coppia di turisti cinesi che si è sentita male in un albergo di via Cavour stamattina. Lo ha reso noto il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. La coppia alloggiava in un hotel di via Cavour, nel centro della capitale. I due si sono sentiti male ieri, lunedì 19 gennaio, e sono stati soccorsi dal 118. Sul posto sono giunti i medici con tute bianche e mascherine: i due turisti, arrivati da poco dalla Cina, sono stati portati immediatamente all'ospedale Spallanzani di Roma. Poco fa è stato reso noto che sono affetti da coronavirus: sono i primi due casi registrati in Italia. "I due pazienti sono in isolamento, in buone condizioni. La tempestività dell’intervento ci fa pensare che non ci sono state persone esposte. Questo ci fa essere abbastanza tranquilli”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.