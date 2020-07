in foto: Controlli a Fiumicino

La Regione Lazio ha emanato un'ordinanza che riguarda i voli speciali provenienti da Dacca, capitale del Bangladesh. Tutti i passeggeri al loro arrivo all'aeroporto di Fiumicino saranno sottoposti a test sierologico e al tampone per verificare nel più breve tempo possibile l'eventuale positività al nuovo coronavirus. I test saranno a cura dei sanitari dell'Asl Roma 3, quell territorialmente competente. "La ASL è tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneità alloggiativa utile ad osservare l’isolamento fiduciario, le persone siano ospitate presso idonea struttura ricettiva, anche alberghiera, garantendo l’isolamento per il tracciamento necessario", comunica in una nota la Regione Lazio.

Sono 39 i casi collegati con il Bangladesh

Sono saliti a 39 i nuovi casi nel Lazio collegati a rientri dal Bangladesh. Oggi a Roma sono stati diagnosticati altri 12 contagi di importazione dal Paese Asiatico. Oltre ai controlli obbligatori all'arrivo a Fiumicino, la Regione Lazio ha disposto tamponi anche per i componenti della comunità bangla romana. I test verranno effettuati al Prenestino, tra la Prenestina e piazza Roberto Malatesta, con la postazione drive in della Asl Roma 2. Per il momento, però, sembra che gli accessi al drive in non siano stati molti.

Speranza: "Tamponi all'arrivo da Paesi Extra Schengen"

"I tamponi all'arrivo dai Paesi extra Schengen sono una misura ulteriore, ma non sostitutiva della quarantena. E' giusto fare tutto il possibile per aumentare i controlli su chi arriva da Paesi con circolazione del Covid-19 sostenuta per questo l'ordinanza che ho firmato il 30 giugno prevede l'isolamento per 14 giorni e la sorveglianza sanitaria per chi proviene da tutti i Paesi extra Schengen", ha dichiarato oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza.