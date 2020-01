in foto: La Costa Smeralda ferma nel porto di Civitavecchia

Sono pronti a sbarcare i 1143 passeggeri della nave Costa Smeralda arrivati a fine crociera e che sarebbero dovuti scendere questa mattina nel porto di Civitavecchia, a comunicarlo il capitano della nave Vincenzo Leone. A tutti e 6000 i passeggeri a bordo della nave è stato interdetto lo sbarco da questa mattina a causa di un presunto caso di Coronavirus a bordo: una coppia di cittadini di Hong Kong avrebbe manifestato sintomi compatibili con il virus, in particolare febbre alta.

"La situazione sin dal mattino è stata, grazie anche al personale della nave è stata assolutamente serena, sono stati costantemente tenuti informati i passeggeri come è giusto che sia, hanno quindi appreso le ragioni che gli impedivano di scendere dalla nave – ha spiegato Leone – Nel frattempo i sanitari hanno svolto tutte le azioni del caso per garantire la sicurezza, assieme a noi e a tutto il sistema porto". "Accertata la presenza a bordo di cittadini di nazionalità cinese uno dei quali era febbricitante, abbiamo seguito i protocolli di sicurezza indicati visto il livello di allarme a livello nazionale e internazionale", ha aggiunto il capitano sul molo di fronte la nave. Protocolli di sicurezza sanitaria che Costa Crociere ha affermato di seguire scrupolosamente per garantire la salute di chi si trova a bordo e non solo, visto il contesto particolare in cui l'allarme è arrivato con passeggeri di tutto il mondo pronti a muoversi per tutto il Mediterraneo prima di tornare a casa.

Il sindaco di Civitavecchia: "No sbarchi prima dei risultati definitivi"

"Sono venuto qui in porto allarmato da questa situazione che mi dicano sia rientrata. Sono speranzoso che tutto si possa risolvere al meglio ma ho il dovere di accertarmi. Posso comprendere l'insofferenza dei passeggeri ma ho il dovere di tutelare i miei cittadini. Pare che le prime analisi diano esito negativo? Se è così è una bella notizia", ha dichiarato il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.