in foto: L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina

Un uomo di 83 anni è morto all'ospedale Goretti di Latina. Arrivava da una Residenza Sociosanitaria Assistenziale per anziani di Cassino. Questo si apprende leggendo il consueto comunicato riassuntivo della Regione Lazio sui nuovi casi da contagio da coronavirus in tutte le asl del Lazio. Si tratta dell'unico paziente deceduto nella giornata di oggi, per ora, risultato positivo a Covid-19 nella nostra regione.

Coronavirus, i pazienti ricoverati allo Spallanzani sono 60

Allo Spallanzani oggi, 10 marzo, sono ricoverati 60 pazienti positivi al coronavirus. Dieci di loro sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Alcuni, però, sono in netto miglioramento. I medici dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive sottolineano che "a fronte di un potenziamento della ricettività potenziale dell’Istituto, i ricoveri ad oggi risultano in lieve flessione mentre aumenta la capacità di dimissione e gestione a domicilio grazie alla collaborazione delle strutture territoriali delle Asl ed alla Sanità Militare".

In merito a un possibile e imminente aumento di casi di contagio nel Lazio, il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma ha dichiarato all'Adnkronos Salute: "Credo che dobbiamo aspettare le prossime ore per comprenderlo. Dai primi dati e dal mio osservatorio al momento non c'è questo rischio. Tutti coloro che mettono in primo piano abitudini personali e stili di vita corretti ci aiutano. Ma non deve calare né la tensione di chi è deputato a garantire la salute né la responsabilità dei cittadini".