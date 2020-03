in foto: Coronavirus

Dalla mattina del 10 marzo tutto il Lazio è zona rossa. A causa del crescente aumento dei casi di coronavirus nella regione, e dopo le fughe di massa dal Nord Italia appena saputo dell'imminente isolamento, il governo Conte ha deciso di estendere la quarantena a tutto il paese. Una misura drastica al fine di contenere i contagi da COVID-19 ed evitare che gli ospedali – già in sovraccarico – possano non reggere al sempre maggiore numero di persone da ricoverare. Attualmente sono 9.172 i contagi in tutta Italia: 724 le guarigioni, 463 i morti.

Coronavirus, 97 casi positivi nel Lazio

Attualmente sono 97 le persone positive al coronavirus nel Lazio, mentre sono centinaia – secondo quanto riportato dai dati delle Asl – le persone in isolamento domiciliare a scopo precauzionale. 55 sono i ricoverati in ospedale, di cui otto in terapia intensiva. Tre i pazienti guariti: due sono la coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan e primi casi di COVID-19 in Italia. Ricoverati lo scorso 29 gennaio all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, sono stati diverse settimane in terapia intensiva. "Abbiamo temuto per la loro vita", hanno dichiarato i medici. L'altro paziente guarito è un ricercatore emiliano di 29 anni che era stato rimpatriato dalla Cina.

Zona rossa a Roma, cosa succede

Con l'estensione della zona rossa nella città di Roma, le misure che prima erano in vigore nei comuni in quarantena del Nord Italia sono adesso estese a tutto il territorio nazionale. Non si potrà uscire di casa se non per tre motivi: lavoro, salute e stato di necessità. Sono consentite le passeggiate al parco purché non vi siano assembramenti tra persone e mantenendo sempre un metro di distanza con gli altri individui. Si può uscire per andare a fare la spesa. Bar e ristoranti devono chiudere alle 18, i negozi possono invece rimanere aperti purché venga mantenuta la distanza di un metro. Le scuole sono chiuse fino al 3 aprile, sospesi anche i matrimoni e i funerali.

Negozi aperti, centri commerciali chiusi nei weekend

I negozi sono aperti nella città di Roma, se si trovano all'interno dei centri commerciali devono chiudere nel weekend. Deve essere mantenuta la distanza interpersonale di un metro, se la struttura dei locali non consente di rispettare questa misura bisogna chiudere. I negozi che saranno sorpresi a non rispettare questa violazione rimarranno chiusi. Nessun fermo è previsto per alimentari, farmacie e parafarmacie.

Bollettino medico Spallanzani del 10 marzo 2020

Sono 81 le persone ricoverate all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, di cui 60 positive al coronavirus. Dieci pazienti sono ricoverati in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. I medici segnalano però che "a fronte di un potenziamento della ricettività potenziale dell’Istituto, i ricoveri ad oggi risultano in lieve flessione mentre aumenta la capacità di dimissione e gestione a domicilio grazie alla collaborazione delle strutture territoriali delle Asl ed alla Sanità Militare".