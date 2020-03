in foto: Coronavirus

Due morti nel Lazio sono risultati positivi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus. Come si apprende dalla Regione Lazio, si tratta di una donna di novant'anni, deceduta al Sant'Anna e un settantacinquenne di Ceprano ricoverato presso l'ospedale Santa Scolastica di Cassino, in provincia di Frosinone. Secondo le informazioni apprese, quest'ultimo si trovava ricoverato nel nosocomio del Cassina dallo scorso 6 marzo per una polmonite. A seguito del decesso, il primo test condotto sul paziente per la ricerca del CoVid-19 ne ha confermato il contagio. Anche sua moglie si trova attualmente ricoverata, all'ospedale Spaziani di Frosinone.

La situazione dei contagi da coronavirus nel Frusinate

Secondo il bilancio emerso da un incontro in videoconferenza tra l'assessore regionale alla Sanità D'Amato e i dirigenti generali delle Asl, sulla situazione attuale dei contagi da coronavirus nel Lazio diffuso oggi, nella Asl di Forosinone sono stati attivati 7 posti di terapia intensiva e 6 posti aggiuntivi di malattie infettive. Sono 280 in sorveglianza domiciliare ed è stata attivata la consegna domiciliare dei farmaci per pazienti fragili.

Il bollettino medico dell'ospedale Spallanzani

"Sono 54 i casi positivi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus CoVid-19″ si apprende nel bollettino odierno dell'Istituto nazionale di Malattie Infettive di domenica 8 marzo, diramato in tarda mattinata dalla Regione Lazio. "I pazienti sono ricoverati presso l'ospedale Lazzaro Spallanzani e le loro condizioni cliniche sono stabili. Nove di loro si trovano in terapia intensiva con una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e necessitano un supporto respiratorio". Al momento, aggiunge l'ospedale, "Il quadro clinico di alcuni di loro è in netto miglioramento.