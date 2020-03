"Sono 54 i casi positivi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus CoVid-19″ si apprende nel bollettino odierno dell'Istituto nazionale di Malattie Infettive di domenica 8 marzo, diramato in tarda mattinata dalla Regione Lazio. "I pazienti sono ricoverati presso l'ospedale Lazzaro Spallanzani e le loro condizioni cliniche sono stabili. Nove di loro si trovano in terapia intensiva con una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e necessitano un supporto respiratorio". Al momento, aggiunge l'ospedale, "Il quadro clinico di alcuni di loro è in netto miglioramento. Si attendono, come di consueto, i dati complessivi sui contagi nel Lazio che arriveranno che saranno resi noti intorno alle ore 18.

Bollettino Spallanzani di domenica 8 marzo

L'Istituto nazionale di Malattie Infettive ha reso noto che "in questo momento sono 77 i pazienti ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma. Oltre ai 54 positivi, 23 sono in osservazione". In giornata, prosegue la nota, "sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 263. Diversi di essi, ancora positivi, ma asintomatici, sono stati dimessi a casa o presso strutture protette. Si precisa ulteriormente che alcuni di questi pazienti erano affetti da grave polmonite intersiziale bilaterale, oggi completamente risolta".