in foto: Coronavirus nel Lazio

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 27 giugno, 18 nuovi casi positivi e un decesso. A Roma città sono stati registrati 5 nuovi contagi. Nella Asl Roma 6 si segnala un caso di Covid-19 alla postazione drive-in di Acilia, mentre nella Asl di Frosinone due pazienti positivi arrivano dagli accessi al pronto soccorso di Fiuggi e di Frosinone. Nella Asl Roma 2 si segnala un caso positivo che deriva da pre-ospedalizzazione al Cto. Nella Asl Roma 3, intanto, prosegue l'indagine epidemiologica in seguito alla chiusura di due ristoranti di Fiumicino poiché un dipendente di uno dei due locali è risultato positivo. Sono stati effettuati già 400 tamponi a dipendenti, titolari e clienti e otto di questi sono risultati positivi: si tratta dei due titolari dei locali, due dipendenti e quattro conviventi del primo paziente. Nessun cliente è risultato affetto da Covid-19, per il momento.

L'andamento dei contagi nel Lazio

Gli attuali casi positivi nel Lazio (dati aggiornati al 27 giugno) sono 827. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 185, 13 quelli ricoverati in terapia intensiva, 629 quelli che si trovano tuttora in isolamento domiciliare. Complessivamente il numero dei deceduti nel Lazio è salito a 837, mentre il totale dei guariti ammonta a 6418. In totale sono stati esaminati 8082 casi di pazienti positivi a Covid-19. Così comunica la Regione Lazio nella consueta tabella riassuntiva. All'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4.