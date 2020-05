in foto: La Presse

Sono 111 i pazienti riconducibili al Covid-19 ricoverati nell'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Tra questi, 49 che hanno manifestato i sintomi della malattia, sono stati sottoposti ad indagini, per rilevare l'eventuale presenza del virus e sono in attesa dei risultati degli esami. 62 i pazienti positivi, di cui 8, più gravi, si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio, grazie ai macchinari. Questi i dati riportati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, giovedì 14 maggio.

Continuano le dimissioni di pazienti asintomatici o con sintomi lievi

L'Inmi rende noto che sono 432 le persone positive asintomatiche o con sintomi lievi dimesse stamattina dal centro Covid. Alcune hanno fatto ritorno presso la propria abitazione, dove dovranno restare in regime di isolamento fino a completa guarigione e comunque fino al risultato negativo dei tamponi. Altre sono state trasferite presso le strutture territoriali della Capitale adibite all'osservazione di pazienti Covid.

Nel Lazio ieri 38 nuovi contagi: 21 positivi a Roma

Il bollettino della Regione Lazio di ieri ha evidenziato 38 nuovi contagi sul territorio, con un trend allo 0,5%, dei quali 21 positivi a Roma. Nella Asl Roma 3 non si sono registrati casi positivi, nelle Asl di Frosinone, Latina e Rieti invece non ci sono stati né contagi né decessi, mentre i morti del Lazio 11. Il numero dei positivi nel Lazio a ieri si attestava su 4235: tra questi, 1224 i pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva, mentre 83 quelli più gravi, in terapia intensiva. 2928 in isolamento domiciliare.