in foto: (La Presse)

Sono 38 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio, con un trend allo 0,5%. I casi accertati sono così suddivisi: Roma città ne conta 21, le Asl di Roma e provincia 35, mentre le altre province in tutto 3. Undici i decessi di oggi, aumenta il numero dei guariti che si attesta su 2438 totali, 189mila i tamponi effettuati. Questi i dati emersi dalla consueta task force tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, insieme ai direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici univeritari ed ospedale pediatrico Bambino Gesù, sugli aggiornamenti dell'emergenza Covid-19. Nella Asl Roma 3 non si registrano casi positivi nelle ultime 24 ore, nelle Asl di Frosinone, Latina e Rieti, non si registrano invece né nuovi contagi né decessi. Continuano i controlli nelle struttura per anziani del territorio, 695 quelle ispezionate. Da domani e nei prossimi giorni in tutte le Asl della regione partiranno i test sierologici sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti.

Gli aggiornamenti sui contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2: 14 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3: Non si registrano nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 91 anni. 267 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5: 3 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 93 anni. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6: 10 nuovi casi positivi. 134 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi né decessi. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Latina: Non si registrano nuovi casi positivi né decessi. 58 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi né decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Viterbo: 3 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 93 anni. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.