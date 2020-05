in foto: Foto di repertorio

Due bimbi dimessi e una mamma guarita al Bambino Gesù di Palidoro. Buone notizie dall'ospedale pediatrico, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. I piccoli, usciti dalla struttura, sono tornati a casa insieme ai propri genitori, mentre la donna, è risultata negativa ai tamponi e anche lei a breve uscirà dall'ospedale per riabbracciare la sua famiglia. A comunicarlo la Regione Lazio, al termine della quotidiana riunione in videoconferenza tra l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato con le varie realtà del territorio che operano con i pazienti Covid-19 per gli aggiornamenti quotidiani sull'epidemia. Secondo le informazioni apprese al momento sono 9 i pazienti ancora ricoverati nel centro Covid di Palidoro, tra i quali 8 bambini e un genitore. Tutti fortunatamente si trovano in buone condizioni di salute.

Nel Lazio oggi 38 nuovi contagi, 21 a Roma città

Il bollettino della Regione Lazio di mercoledì 13 maggio sui nuovi contagi registra 38 positivi, dei quali 21 a Roma città. Nella Asl Roma 3 non si registrano casi nelle ultime 24 ore, nelle Asl di Frosinone, Latina e Rieti, non si registrano invece né nuovi contagi né decessi. Continuano i controlli nelle struttura per anziani del territorio. Da domani e nei prossimi giorni in tutte le Asl della regione partiranno i test sierologici sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti.