in foto: Spallanzani, Roma

Sono 107 le persone ricoverate presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Quarantasette sono casi accertati di coronavirus, tra i quali 35 risultano attualmente positivi. Tra i pazienti ricoverati che hanno contratto il virus, sei, più gravi, necessitano di supporto respiratorio e sono tenuti in vita grazie ai macchinari. Questi i dati diffusi oggi, venerdì 19 giugno dal bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani. L'Inmi rende inoltre noto che in mattinata sono stati dimessi 479 pazienti con sintomi lievi o asintomatici. Alcuni hanno fatto ritorno presso le proprie abitazioni, dove resteranno in regime di sorveglianza domiciliare, fino a completa guarigione, mentre altri sono strati trasferiti a strutture del territorio, dove rimarranno in osservazione.

L’indice Rt tornerà sopra al valore 1 nel Lazio

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha spiegato che l’indice Rt tornerà sopra al valore 1 nel Lazio: “Era inevitabile, poiché è causato dai focolai ormai chiusi nella città di Roma. Sarebbe stato grave l’inverso poiché significava la non tempestiva delimitazione di tutti i casi dei focolai” ha detto riferendosi ai cluster del San Raffaele Pisana e Garbatella. E ha aggiunto, rassicurando i cittadini: "Non c'è da preoccuparsi", Roma non rischia un nuovo lockdown.

Nel Lazio ieri 9 nuovi casi di coronavirus

Ieri nel Lazio sono stati registrati solo 9 casi di coronavirus, che, come ha specificato D'Amato, sono "tutti scollegati tra loro", ossia, non appartengono a nessun focolaio. Sono stati infatti dichiarati chiusi i cluster del San Raffaele Pisana e Garbatella, grazie al tracciamento di tutti i contatti di pazienti e personale sanitario interessati. Otto sono riconducibili a Roma città, mentre le Asl delle altre province del Lazio non hanno né nuovi casi, né decessi, ad eccezione per quella di Latina, alla quale appartiene un contagio. Quattro i decessi di ieri, 47 i guariti, per un totale di 6167, una cifra sei volte gli attuali positivi.