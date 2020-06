in foto: Coronavirus nel Lazio

Oggi i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati nel Lazio sono stati 9 e di questi nessuno è riferibile a un focolaio attivo nella regione. Tutti i nuovi contagi "sono scollegati tra loro", informa l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Sono stati registrati 4 decessi nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono stati 47 raggiungendo un totale complessivo di 6.167, sei volte il numero degli attuali positivi. Ben 8 nuovi casi su 9 sono stati registrati nelle tre asl di Roma città e l'altro nel territorio della Asl di Latina. Non sono stati rilevati nuovi contagi nelle province di Frosinone, Rieti e Viterbo. Per quanto riguarda i pazienti in età pediatrica, al Covid center di Palidoro dell'ospedale Bambino Gesù sono ricoverati tuttora cinque bimbi e tre genitori positivi al nuovo coronavirus.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere:

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi

Asl Roma 2 – 2 nuovi casi positivi

Asl Roma 3 – 2 nuovi casi positivi

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi

Asl di Latina – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi

Policlinico Umberto I – 28 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. 2 pazienti guariti.

Policlinico Tor Vergata – 5 pazienti ricoverati. 3 pazienti guariti. Attivo il test sierologico per i cittadini. Accesso unicamente su appuntamento contattando il numero ReCup 06.99.39;

Policlinico Gemelli – 49 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Dimesso ieri un nucleo familiare. Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro 5 bambini e 3 genitori positivi