Nel Lazio oggi, sabato 2 maggio, sono stati registrati 84 casi positivi, con un trend leggermente in crescita all'1,2 per cento (ieri era inferiore all'1 per cento). Il lieve aumento dei contagi è dovuto principalmente a quelli che arrivano dalla clinica Latina di Roma, quartiere San Giovanni, dove sono stati registrati 22 casi di positività tra operatori e pazienti. "Ringrazio il Prefetto per la pronta collaborazione. Intervento tempestivo da parte della Asl e sono ora in corso i trasferimenti dei pazienti che verranno tutti trasferiti allo Spallanzani. Dalle prime indicazioni emergono lacune nel rispetto delle prescrizioni. Ci vuole cautela in questa fase, la riapertura non significa che il virus sia stato sconfitto", ha commentato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Nelle province (Roma esclusa) si sono registrati solo 4 casi positivi nelle ultime 24 ore e nessun decesso. "Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 15, mentre i tamponi totali sono oltre 147 mila", ha informato D'Amato.

I nuovi casi nel Lazio in ogni asl

Asl Roma 1 – 15 nuovi casi positivi. Deceduta una donna ultra novantenne.

Asl Roma 2 – 38 nuovi casi positivi di cui 22 al cluster della Clinica Latina.

Asl Roma 3 – 11 nuovi casi positivi.

Asl Roma 4 – 3 nuovi casi positivi.

Asl Roma 5 – 6 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni.

Asl Roma 6 – 7 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 83 anni.

Asl di Latina – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi.

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Viterbo – 1 nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.