Questi i dati forniti da tutte le asl della Regione Lazio e da tutti i grandi ospedali nella riunione della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. I dati sui nuovi casi da contagio di coronavirus sono relativi al 10 marzo 2020. Le novità: un paziente di 83 anni morto a Latina, 78 operatori sanitari del San Giovanni sono usciti dall'isolamento e in molti ospedali sono stati attivati posti per pazienti Covid-19. Inoltre l'Ares sottolinea che in alcuni pronti soccorsi l'affluenza è diminuita anche del 50 per cento.

Asl Roma 1: 3 i nuovi casi positivi. 43 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare mentre 252 persone restano in sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Nessun nuovo caso positivo. 987 le persone in sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Nessun nuovo caso positivo. 70 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, ne restano in sorveglianza 350;

Asl Roma 4 –1 nuovo caso positivo. 58 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, ne restano in sorveglianza 122;

Asl Roma 5 – Nessun nuovo caso positivo. 45 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare, ne restano in sorveglianza domiciliare 1.104. 2 i posti di terapia intensiva attivabili;

Asl Roma 6 – 5 nuovi casi positivi. 748 le persone in sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – 2 nuovi casi. Deceduto un uomo di 83 anni all'Ospedale Goretti arrivato da RSA di Cassino. 876 le persone in sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 5 nuovi casi positivi. 9 usciti dalla sorveglianza domiciliare, ne restano 319 in sorveglianza;

Asl di Viterbo – 3 nuovi casi positivi. 152 in sorveglianza domiciliare più 97 in sorveglianza alla Casa dello Studente;

Asl di Rieti – Nessun nuovo caso positivo. 117 le persone in sorveglianza domiciliare. Dal 16 Marzo 8 posti letto di terapia intensiva in più.

Policlinico Umberto I : Una paziente negativizzata;

Azienda Ospedaliera San Giovanni : 78 operatori sanitari usciti dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea : Domani saranno attivati 10 posti di malattie infettive. Il 13 Marzo saranno attivati 10 posti di pneumologia;

Spallanzani : Stasera verranno attivati altri 5 posti di terapia intensiva. 14 pazienti trasferiti alla Cecchignola;

Policlinico Campus Biomedico : Attivato il laboratorio. Primi 100 tamponi fatti. A disposizione 2.000 camici impermeabili per la rete regionale;

Policlinico Gemelli : lunedì pronti 21 posti di terapia intensiva e 28 posti di ricovero per COVID-19 Hospital 2;

Ares 118 : Raddoppio del numero verde 800.118.800 nelle prossime 48 ore. Calo accessi ai Pronto Soccorso regionali del 25%, in alcune strutture la riduzione arriva al 50%;

IFO: Disponibilità ricoveri oncologici per la rete regionale. Disponibilità presa in carico di un paziente dalla Lombardia;

A.O. San Camillo : venerdì apre il reparto per sorveglianza COVID-19;

: venerdì apre il reparto per sorveglianza COVID-19; Policlinico Tor Vergata: Giovedì 8 posti in più per COVID-19.