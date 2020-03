in foto: Coronavirus

Stando a quanto riporta l'agenzia AdnKronos, due colleghi più stretti del poliziotto romano risultato positivo sono stati già sottoposti a isolamento fiduciario domiciliare. Inoltre sarebbe già in corso la sanificazione dei locali del commissariato Spinaceto di Roma, dove l'uomo lavora in un ufficio che si occupa di pratiche di polizia giudiziaria. Per questo i sui contatti con i pubblico sono molto limitati. "I test eseguiti durante la notte presso l'istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto. Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia", ha informato oggi l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. I casi di coronavirus accertati nel Lazio sono 7: i due turisti cinesi, già guariti, il ricercatore ritornato da Wuhan, guarito anche lui, una famiglia di Fiumicino (madre, padre e figlia) e, per l'appunto, il poliziotto di Roma.

Chiusa a Pomezia la scuola frequentata dal figlio del poliziotto

Per questo motivo il liceo Pascal di Pomezia, la scuola frequentata dal figlio del poliziotto (tutta la famiglia risiede a Pomezia), ha deciso lo stop delle lezioni. Questa la nota pubblicata dal comune di Pomezia in merito alla chiusura del liceo: "Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi".