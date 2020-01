in foto: (La Presse)

"No agli allarmismi, non esasperiamo la situazione" a dirlo il prefetto di Roma Gerarda Pantalone, al margine di un vertice in Prefettura durante il quale si è parlato dei due cittadini cinesi ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma da mercoledì scorso e risultati positivi al coronavirus. Un incontro che ha definito "di conoscenza, per capire come era la situazione". Quindi non c'è nulla da preoccuparsi, anzi, spiega il prefetto, "direi che possiamo lanciare un messaggio di tranquillità ai cittadini". E aggiunge: "Siamo venuti a conoscenza di direttive diramate dalla Regione a tutte le strutture sanitarie, ognuno sa che cosa deve fare. Bisogna calare la tensione, non dobbiamo scambiare influenza per altro".

Coronavirus: "Tre casi sospetti e trentadue persone ricoverate allo Spallanzani"

Sono 32 le persone ricoverate attualmente all'ospedale Spallanzani: venti di queste si trovavano sul pulmino diretto a Cassino e intercettato ieri dalla polizia, mentre dodici sono i nuovi ricoveri. Tre i casi sospetti: si tratta di persone entrate in contatto con la coppia di turisti cinesi risultati positivi al coronavirus che al momento si trovano sotto osservazione domiciliare. Oggi la conferenza stampa dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma, durante la quale i medici hanno fornito gli ultimi aggiornamenti riguardo i primi due casi di coronavirus accertati in Italia al Grand Hotel Palatino di via Cavour. I turisti che facevano parte della stessa comitiva arrivata da Wuhan e atterrata all'aeroporto di Malpensa sono stati messi un quarantena.