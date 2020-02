Buone notizie dall'istituto Spallanzani di Roma: Niccolò, il ragazzo 17enne arrivato nella Capitale da Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus in Cina, "continua a essere in buone condizioni di salute". Lo ha comunicato il centro di riferimento per il trattamento del virus in un nuovo bollettino dopo quello di ieri. "Il tampone effettuato ieri è risultato negativo per la ricerca del nuovo coronavirus e di altri eventuali agenti patogeni – ha scritto l'istituto in una nota -. Niccolò continua a essere sereno e di ottimo umore". I medici dello Spallanzani hanno poi aggiunto che, attualmente, il ragazzo non ha la febbre: al suo arrivo all'istituto della Capitale, infatti, il ragazzo aveva qualche linea di febbre.