Sono rassicuranti le notizie che arrivano dall'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, dopo il contagio di una donna residente a Fiumicino risultata positivo al nuovo Coronavirus. Le autorità hanno condotta un'indagine epidemiologica circoscrivendo a 51 le persone che hanno avuto contagi più stretti con la paziente, ma nessuna di queste è risultata positiva al virus finora. Contagiati invece il marito e uno dei figli della donna, che risultano però asintomatici.

"Sono stati definiti dall'indagine epidemiologica condotta dalla Asl Roma 3 e dal SERESMI

(Servizio regionale di sorveglianza malattie infettive dello Spallanzani) tutti e 51 i contatti stretti relativi alla scuola Rodano, alla scuola di inglese, ai contatti famigliari e del personale sanitario venuto in contatto con i soggetti. In totale sono 51. – spiega in una nota l'assessore regionale alla Santità Alessio D'Amato – La ASL Roma 3 sta monitorando l'andamento di eventuali sintomi cosi' come da protocollo operativo. I tamponi fatti ai contatti stretti che presentavano sintomi sono tutti negativi, compresi i compagni di classe con sintomi e un insegnante. È negativa anche un insegnante che in via precauzionale è stata ricoverata allo Spallanzani per pregresse patologie croniche".

"E stato individuato nella giornata di ieri attraverso la notifica fatta dal Ministero della Salute – aggiunge D'Amato – il soggetto, posto in sorveglianza domiciliare, che ha viaggiato accanto alla donna e che non presenta sintomi. Continua ad essere negativo uno dei due bambini della coppia di Fiumicino". L'assessore a poi ringrazito"tutto il personale scolastico e del Comune di Fiumicino e i nostri operatori che hanno permesso di definire l'indagine epidemiologica nel piu' breve tempo possibile con un lavoro che e' durato tutta la notte. Un ringraziamento particolare va al personale della Asl Roma 3 e del SERESMI.

Coronavirus: due scuole chiuse a Fiumicino

In via precauzionale due scuole del comune di Fiumicino rimarranno chiuse fino al 9 marzo, mentre l'allerta rimane alta a Roma e nel Lazio. In Italia sono stati superati i mille contagiati, mentre sono 29 i morti. Rinnovato il provvedimento di chiusura delle scuole anche per la prossima settimana in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, le regioni più colpite.