in foto: (La Presse)

Un medico dell'ospedale di Belcolle, in provincia di Viterbo, è risultato positivo al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Lo ha dichiarato la Asl di Viterbo in un comunicato. "Un caso di positività al COVID-19 è stato comunicato dallo Spallanzani questa mattina alla Asl di Viterbo, in attesa del test di conferma che, come da prassi, viene effettuato presso l'Istituto Superiore di Sanita", scrivono i medici in una nota. "La persona in questione è un professionista che opera presso l'ospedale Belcolle, già in isolamento fiduciario domiciliare, in quanto legato da un vincolo parentale con uno dei due casi accertati per COVID-19 nella giornata di ieri. Al fine di mettere in campo tutte le azioni precauzionali per gli utenti dell'ospedale di Belcolle e per gli operatori sanitari, la Asl, già dalle prime ore della mattinata, ha predisposto tutte le misure necessarie, tra cui la sanificazione di tutti gli ambienti dove ha operato il professionista, nel rispetto delle linee guida ministeriali e regionali, effettuando una rigorosa indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti, a cui faranno seguito i provvedimenti conseguenti. L'Azienda invita gli organi di stampa di attenersi alle comunicazioni istituzionali, al fine di non creare ingiustificati allarmismi tra la popolazione".

Coronavirus, 25 positivi allo Spallanzani

Attualmente sono 25 le persone affette da coronavirus ricoverate all'ospedale Spallanzani di Roma. Cinque si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio a causa di una polmonite bilaterale. Tutti hanno collegamenti con focolai del Nord Italia o con casi accertati di Covid19. "Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di cinque che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio – si legge nel bollettino medico diffuso dall'Istituto di malattie infettive – Tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del nord del Paese o con un caso confermato". Rispetto alla giornata di ieri, sono cinque i positivi ricoverati in più allo Spallanzani.