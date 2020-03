in foto: Coronavirus

Venticinque ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma, cinque in terapia intensiva con polmonite. Tutti presentano link epidemiologico evidente (cioè hanno collegamenti con i focolai nel nord Italia). Cinque pazienti ricoverati sono negativi al test o in buone condizioni e stanno per essere dimessi. Questi i dati comunicati oggi, giovedì 5 marzo 2020, nel consueto bollettino dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di cinque che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del nord del Paese o con un caso confermato", si legge nel bollettino odierno.

Ieri i casi accertati di infezioni da coronavirus nel Lazio erano 30, compresi i due turisti cinesi ormai negativi e il ricercatore italiano tornato da Wuhan, che è stato già dimesso dall'ospedale. "La popolazione sta dimostrando molta maturità, gli ospedali non sono assaliti. Lo Spallanzani si sta organizzando per aumentare i posti letto e i posti in terapia intensiva, ma al momento c'è serena tranquillità Siamo in condizione di accogliere e di guarire", aveva dichiarato ieri Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani.

Velletri, primo caso: è un operaio straniero con frequenti spostamenti al nord Italia

Un uomo di 44 anni di origini indiane è risultato positivo al nuovo coronavirus a Velletri, Castelli Romani. L'uomo è stato preso in carico dagli operatori sanitari del 118, che da Cisterna Latina lo hanno trasportato al pronto soccorso di Velletri. I medici, dato il suo quadro clinico e considerati gli spostamenti al nord, hanno deciso di fargli il tampone, risultato positivo. L'uomo è stato trasportato allo Spallanzani.