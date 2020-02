in foto: La Presse

Migliorano ogni giorno le condizioni dei due cittadini cinesi affetti da coronavirus e ancora ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Spallanzani. Secondo quanto riportato dal nuovo bollettino medico emesso dall'Istituto di Malattie Infettive, i due turisti sono ‘stabili e in continuo miglioramento'. Sono invece ottime le condizioni di salute del ricercatore emiliano rimpatriato da Wuhan e ricoverato dallo scorso mercoledì: continua a essere ricoverato in osservazione, ma è di buon umore e durante la quarantena continua a portare avanti il suo lavoro da ricercatore. Anche il giovane studente 17enne di Grado, Niccolò, è in ottime condizioni di salute e con l'umore alle stelle. Il ragazzo è risultato negativo al coronavirus, i tamponi naso-faringei effettuati nella giornata del 15 e del 16 febbraio sono risultati negativi. Il 17enne continuerà il periodo di ricovero in isolamento.

Coronavirus, una persona in attesa dei risultati del test

Finora sono state 68 le persone sottoposte ai test per la ricerca del nuovo coronavirus, di cui 59 dimesse. Rimangono ricoverati nove pazienti: tre sono i casi di contagio confermati, cinque sono in ospedale per altri motivi clinici, mentre uno è in attesa dei risultati del test. Sono stati invece tutti dimessi i venti turisti di Wuhan che sono stati contatti primari della coppia contagiata. Dopo venti giorni in quarantena allo Spallanzani, sono risultati definitivamente negativi al contagio. Una volta lasciato l'ospedale, sono tornati in Cina. Ci potrebbe essere invece un contagiato italiano sulla nave da crociera Diamond Princess, bloccata nel porto di Yokohama in Giappone: lo ha reso noto la Farnesina, specificando però che l'uomo vive in America da anni, e non in Italia.