in foto: (La Presse)

"L'audio della sedicente infermiera del Policlinico che parla di ventisette casi di coronavirus è falso, c'è stato un procurato allarme". Lo fa sapere l'Umberto I, contattato da Fanpage.it, in relazione a un messaggio vocale diffuso tramite le chat di Whats App e diventato virale. Una voce femminile che si qualifica come infermiera, ha registrato e diffuso un messaggio vocale nel quale dice con voce angustiata: "Ci sono almeno ventisette casi che i Piani Alti tendono a nascondere".

Umberto I: "Casi sospetti trattati solo dallo Spallanzani"

Come spiega l'Umberto I "nei giorni scorsi si sono registrati due casi sospetti al Policlinico, che ha immediatamente avvertito lo Spallanzani per il trasferimento dei pazienti che sono stati messi in isolamento, sottoposti ai test e risultati negativi". Il Policlinico inoltre chiarisce che: "Eventuali futuri presunti casi di coronavirus non verranno trattati all'Umberto I ma esclusivamente allo Spallanzani, che è un Istituto di Malattie Infettive".

Coronavirus: "Tre casi sospetti e trentadue persone sotto osservazione allo Spallanzani"

Sono trentadue le persone sotto osservazione attualmente all'ospedale Spallanzani: venti di queste si trovavano sul pulmino diretto a Cassino e intercettato ieri dalla polizia, mentre dodici sono i nuovi ricoveri. Tre i casi sospetti: si tratta di persone entrate in contatto con la coppia di turisti cinesi risultati positivi al coronavirus che al momento si trovano sotto osservazione domiciliare. Oggi la conferenza stampa dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma, durante la quale i medici hanno fornito gli ultimi aggiornamenti riguardo i primi due casi di coronavirus accertati in Italia al Grand Hotel Palatino di via Cavour. I turisti che facevano parte della stessa comitiva arrivata da Wuhan e atterrata all'aeroporto di Malpensa sono stati messi un quarantena.