in foto: Immagine di repertorio

È atterrato nel primo pomeriggio il volo KC767A dell'Aeronautica Militare all'aeroporto di Pratica di Mare con a bordo venti passeggeri provenienti dalla Cina a seguito dell'emergenza per il nuovo coronavirus 2019 n-Cov. Ad essere rimpatriati otto italiani, che dopo i controlli medici necessari previsti da protocollo, saranno trasportati all'ospedale militare del Celio, per restare in isolamento e osservazione. Oltre a loro, a scendere dal volo dodici stranieri: due greci, sette danesi e tre svedesi che faranno scalo prima tornare nei propri Paesi d'origine. I passeggeri sono partiti ieri da Wuhan, la città cinese epicentro del focolaio di coronavirus, hanno fatto tappa allo scalo di Brize Norton, vicino a Londra, per poi dirigersi verso l'Italia. Resta invece ancora in Cina il diciassettenne italiano friulano risultato negativo ai test che non può imbarcarsi perché ha ancora la febbre e dovrà attendere un nuovo volo.

Lo scorso 3 febbraio rimpatriati 56 connazionali

Lo scorso 3 febbraio un volo speciale del Ministero della Difesa ha rimpatriato cinquantasei connazionali provenienti da Wuhan e da una settimana ospiti alla cittadella militare della Cecchignola. Uno di questi, un ricercatore emiliano ventinovenne, dopo aver mostrato alcuni sintomi della malattia, è stato trasferito in biocontenimento all'ospedale Spallanzani. Risultato positivo al test del coronavirus, si trova in isolamento, le sue condizioni di salute sono buone ed è al momento in cura con una terapia antivirale.

Negativi i test sulla donna

Sono risultati invece negativi i test per il coronavirus sulla donna, una delle cinquantasei persone della Cecchignola, trasferita all'Istituto di Malattie Infettive per accertamenti, che al momento presenta solo una congiuntivite. Restano invariate le condizioni di salute dei due turisti cinesi ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Spallanzani, la prognosi resta riservata.