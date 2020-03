Locali dei vigili del fuoco chiusi a Fiumicino, dopo che un pompiere, a seguito di una tac effettuata per tosse con fuoriuscita di sangue, ha ricevuto una diagnosi di polmonite. Un esito che potrebbe rivelare un contagio da coronavirus. Per questo motivo, appresa la notizia del referto medico, l'ufficio è stato transennato e interdetto in via precauzionale, in attesa dei risultati dei test. Mentre si attende che venga fatto il tampone però, oltre quaranta colleghi sono potenzialmente a rischio, essendosi trovati a contatto con il centralinista durante i turni di lavoro e non essendo stata disposta nei loro confronti nessuna misura precauzionale.

Sospetto coronavirus, ambienti non sanificati

Secondo le informazioni apprese tuttavia le sue condizioni di salute del vigile del fuoco non avevano destato sospetti, almeno al lavoro, e l'uomo non aveva mostrato nessun sintomo particolare che aveva messo in allerta gli altri colleghi. Subito dopo aver appreso che il pompiere aveva contratto la polmonite, hanno contattato il comando centrale chiedendo informazioni e azioni di sanificazione degli ambienti, per la messa in sicurezza dei locali, procedura che nonostante siano trascorse diverse ore, non è stata ancora effettuata.

I colleghi del pompiere con la polmonite: "Siamo preoccupati"

"Siamo in attesa, un po' preoccupati, perché abbiamo condiviso con lui ore di lavoro – spiegano i pompieri – da parte nostra abbiamo messo in atto tutte le procedure richieste, avvisando il Comando. Vista la situazione, per salvaguardare quattro turni di quaranta persone, dovrebbe accertarsi che gli venga fatto subito il tampone".