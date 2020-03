in foto: Foto Usb vigili del fuoco

Un vigile del fuoco è risultato positivo al nuovo coronavirus CoVid-19. Sono i risultati dei test ai quali il paziente è stato sottoposto. Si tratta di un giovane allievo dell'87 Corso, proveniente da Piacenza. Il pompiere attualmente si trova in sorveglianza sanitaria presso la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle. È quanto comunica il bollettino odierno dello Spallanzani. "Sono state attivate, insieme al Comando dei vigili del fuoco, tutte le misure di sicurezza e di sorveglianza previste dalle attuali procedure" fanno sapere dall'ospedale.

Positiva al coronavirus la famiglia del poliziotto

A seguito degli accertamenti svolti sul suo nucleo famigliare del poliziotto di Spinaceto, caso accertato, sono risultati positivi ai test anche la moglie, i due figli e la cognata e si trovano in osservazione domiciliare. In via precauzionale il liceo Blaise Pascal di Pomezia frequentato da uno dei due figli dell'agente è stato chiuso stamattina e gli studenti rimandati a casa. Stesso discorso per le lezioni del Corso di Laurea in Informatica della Università Sapienza di Roma, canale AL, frequentate dall’altro figlio, che sono state sospese.

Sette i pazienti ricoverati allo Spallanzani

L'Istituto nazionale di Malattie Infettive ha spiegato che "sono sette i pazienti al momento ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani: i cinque casi positivi e la coppia di cinesi ormai negativa, che prosegue la riabilitazione dopo il lungo ricovero in Terapia Intensiva". Ricoverata allo Spallanzani la famiglia della trentottenne di Fiumicino, risultata positiva ai test per il nuovo coronavirus, insieme al marito e alla figlia di dieci anni, mentre il figlio di cinque continua ad essere negativo. Dallo Spallanzani fanno sapere che "il piccolo si trova in sorveglianza con la zia presso il nostro istituto". Ricoverato, un ulteriore caso positivo, un contagio proveniente dal Veneto. "Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di un caso che presenta una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale" si legge nel bollettino.