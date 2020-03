Secondo il bollettino giornaliero della Protezione civile (dati aggiornati a ieri, 10 marzo) i casi di contagio da coronavirus nel Lazio sono 116 (compresi i guariti e i deceduti). Attualmente sono 99 i pazienti positivi, dei quali 15 sono ricoverati in terapia intensiva e 50 ricoverati con sintomi in altri reparti. Nella nostra regione sono morte 6 persone e sono guariti 16 pazienti, compresi i due turisti cinesi e il ricercatore ritornato da Wuhan.

Nella serata di ieri la Regione Lazio ha emanato un'ordinanza per disporre la chiusura di centri estetici, centri tatuaggi e centri termali su tutto il territorio, integrando così il decreto firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Inoltre i dipendenti di tutte le attività che somministrano cibo e bevande, e quindi anche bar e ristoranti, dovranno indossare guanti e mascherine (e osservare gli orari già indicati del decreto del presidente del Consiglio). I locali saranno aperti fino alle 18, ma sarà possibile continuare l'attività con la consegna a domicilio. Sarà a cura di chi consegna il rispetto della distanza di almeno un metro con il destinatario dell'ordine.

Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino in un post pubblicato su Facebook:

"Domenica ho registrato un'alterazione della temperatura corporea. In base alle procedure vigenti, ho subito provveduto a contattare le autorità sanitarie e ieri pomeriggio sono stato sottoposto al tampone per accertare la presenza o meno del coronavirus. Ora mi è stato comunicato che il tampone ha dato esito positivo e i sanitari hanno ritenuto che non c’è per ora alcuna necessità di ricovero".