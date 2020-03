in foto: Foto di repertorio

Nel Lazio, grazie ad un'ordinanza firmata dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato e dal vicepresidente Daniele Leodori, resteranno chiusi anche i centri estetici, i centri tatuaggi e tutte le strutture termali. Esercizi, questi, che non sono menzionati nel decreto firmato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte con l'obiettivo di limitare la diffusione del contagio da coronavirus. L'ordinanza della Regione Lazio obbliga anche tutti gli esercizi "che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande", e quindi ristoranti, birrerie, bar, alimentari, a utilizzare mascherine e guanti.

Fino al 3 aprile 2020 – si legge nella nota diffusa dalla Regione – "è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie su richiesta dell’interessato o del tutore senza che ciò comporti la decadenza dal diritto alla prestazione. Inoltre il differimento del 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 viene esteso anche per i codici E01, E03, E04 e si applica anche all’esenzione per patologia".

"In queste ore difficili voglio ringraziare i capigruppo di maggioranza e opposizione del consiglio regionale del Lazio, che ho sentito oggi per affrontare l'emergenza Coronavirus con proposte e soluzioni condivise. Responsabilità e unità, insieme ce la faremo", ha scritto oggi su Twitter il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. Il presidente, Nicola Zingaretti, è ancora in isolamento domiciliare dopo essere stato contagiato dal coronavirus.