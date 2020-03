in foto: Lo scatto postato su Twitter dal virologo Roberto Burioni

"A Roma non hanno ancora capito bene la situazione", scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni postando una fotografia realizzata presumibilmente oggi, domenica 15 marzo, a Ponte Milvio. Sulle banchine del Tevere ci sono circa trenta persone che passeggiano, scattano foto e corrono nonostante i provvedimenti del governo e della sindaca per contrastare la diffusione del coronavirus. Gli scatti "me li mandano: io posso essere fotografato solo in casa o in ospedale, sono blindato!", precisa il professore del San Raffaele. Sempre su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha risposto al medico: "Grazie della segnalazione: inviato sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Controlli intensificati ma serve collaborazione di tutti: stiamo a casa per evitare contagio. Usciamo solo se realmente necessario".

Raggi ha disposto la chiusura di ville e parchi

Per evitare ulteriormente gli assembramenti di persone in città, due giorni fa la sindaca ha disposto la chiusura di tutte le ville e i parchi cittadini con recinzione e ha invitato i romani a non andare nei parchi: "Oggi Roma si è svegliata illuminata da un bellissimo sole. Proprio per questo motivo voglio lanciare un appello a tutti: rispettiamo le regole! Non affolliamo i archi e restiamo a casa'. Da ieri i Parchi e le ville di Roma sono chiusi ma c'è qualcuno che non rispetta questo divieto. Sbaglia, perché mette a rischio la vita degli altri e dei suoi cari. Qualche cretino ha violato le regole pensando di essere più furbo degli altri. Faccio un appello a tutti: non andiamo nei parchi, rispettiamo le prescrizioni e restiamo a casa", ha scritto la sindaca.