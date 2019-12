Dal prossimo 3 gennaio il Vivi Bistrot, l'unico bar di Villa Pamphili, chiuderà perché sono scaduti i termini della concessione (addirittura a novembre 2015). Le proprietarie, Cristina Cattaneo e Daniela Gazzini, hanno chiesto al Comune di sospendere lo sgombero, ma anche di indire "un bando pubblico per la riassegnazione del bene e abbiamo continuato a farlo con tre appelli (2016, 2018, 2019) indirizzati alla Sindaca Virginia Raggi e agli uffici competenti e da 3 anni la Raggi non risponde". In soli tre giorni 12mila persone hanno sottoscritto l'appello pubblicato dalle due ragazze su Change,org e ieri, sconfessando la giunta, anche i 5 Stelle hanno votato all'unanimità una mozione presentata dal consigliere del Partito democratico Giulio Pelonzi. Il documento chiedeva la sospensione del provvedimento. Dopo dodici anni di attività il locale potrebbe chiudere fra meno di un mese, anche se ieri un piccolo passo avanti è stato fatto. L'amministrazione guidata da Virginia Raggi, riporta il Corriere della Sera, si è mostrata disponibile ad ascoltare le ragioni delle due titolari.

Rischia di chiudere l'unico bar di Villa Pamphili

Nell’ordine di sgombero, spiegano le due proprietarie, "ci vengono concessi 30 giorni per lasciare l’immobile, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà con lo sgombero forzoso. Saranno licenziati i nostri dipendenti (tutti assunti a tempo indeterminato) ragazzi in gamba e meritevoli, con contrattazione collettiva. Dovremo smantellare in pochi giorni quanto costruito in quasi 12 anni di duro lavoro, di cui non possiamo che essere orgogliose". Se così fosse, ricordano le due titolari, il più grande parco di Roma non solo non avrà un bar, ma neanche bagni da utilizzare, dal momento che quelli pubblici sono chiusi.