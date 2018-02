in foto: Foto Facebook – Niki Giusino

Il disturbatore televisivo Niki Giusino è stato condannato a sei mesi di reclusioni. Era accusato di aver rubato cosmetici, farmaci e prodotti di cartoleria per oltre 500 euro all'interno di alcuni negozi del centro commerciale Roma Est di Roma. Giusino, in compagnia di una sua amica 18enne, è stato sorpreso lo scorso novembre con una busta piena di merce rubata, sottratta soprattutto alla profumeria Sephora. Anche la sua amica è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Tivoli con la stessa accusa. La merce rubata dai due ragazzi è stata restituita ai titolari dei negozi.

Giusino si difende: "Erano tutti prodotti femminili, io innocente"

"Io sono innocente. Erano tutti prodotti di cosmesi femminile, compresa una crema Vagisil. Non c'entro niente, io tenevo la borsa piena della merce perché sono una persona galante", ha dichiarato Niki Giusino. Il disturbatore dei vip è difeso dall'avvocato Massimiliano Kornmuller.

Niki Giusino, si legge nella biografia pubblicata sul suo sito personale nasce a Roma il 23-01-1995. "Sin da piccolo – si legge ancora" ha sempre sognato di lavorare in televisione certo non avrebbe mai immaginato di non far lavorare gli altri… o meglio nella giusta maniera… Perchè dal 2010 a questa parte, incombe in tutte o quasi le dirette televisive di vari canali".