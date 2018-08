E' stato dimesso il ragazzo colpito domenica scorsa da una lastra di marmo che si è staccata dalla parete della metro A alla fermata Cornelia. Il giovane, un tunisino di 25 anni, era stato trasportato in ambulanza all'Aurelia Hospital in gravi condizioni ma è fortunatamente migliorato nella notte. La vittima ha riportato un trauma cranico commotivo e alcune abrasioni, tuttavia non sono state necessarie suture. Dall'ospedale Fanpage apprende che "gli esami sono stati ripetuti due volte e hanno dato esito negativo, il paziente è stato lasciato libero di andare a casa trascorse 24 ore da ricovero".

Cornicione si stacca e colpisce un passeggero

L'incidente è avvenuto nella serata di domenica scorsa quando il cornicione improvvisamente si è staccato e ha centrato il passeggero in attesa dell'arrivo del treno. Sono stati momenti di paura per le persone che stavano aspettando la metropolitana e che si sono preoccupate per le sue condizioni di salute. Il ragazzo, infatti, dopo il colpo violento ricevuto perdeva sangue dalla testa e non si muoveva. Poi, ha perso conoscenza ed è stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario del 118. Le forze dell'ordine hanno ascoltato i presenti e hanno acquisito le immagini video per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Sul posto anche la polizia scientifica. La magistratura intanto ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di lesioni gravissime.