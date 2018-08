Un cornicione si è staccato e ha centrato in pieno un passeggero in attesa della metro A, alla fermata Cornelia. Il ragazzo, ferito alla testa, è grave. Paura per le persone che stavano aspettando il treno che si sono preoccupate per le sue condizioni di salute. È successo ieri sera, domenica 5 agosto. Secondo le informazioni apprese, la lastra di marmo si è staccata dalla parete della banchina ed è precipitata al suolo. Il ragazzo ha perso conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso all'Aurelia Hospital in gravi condizioni. Le condizioni del ferito sono migliorate nel corso della nottata.

Ferito alla metro Cornelia

A dare l'allarme gli utenti della metro che hanno assistito alla scena. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima. Le forze dell'ordine hanno ascoltato i presenti e hanno acquisito le immagini video per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Sul posto anche la polizia scientifica. La magistratura ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di lesioni gravissime.